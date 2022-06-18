Рогозин: Россия признала границу Литвы в обмен на транзит в Калининград

С 18 июня через Литву прекращён транзит некоторых грузов в Калининградскую область. По словам губернатора Антона Алиханова, под ограничения попали от 20 до 40 процентов перевозимых грузов.

"Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства", — отметил накануне Алиханов.

А сегодня он призвал жителей региона не впадать в панику и не скупать товары у перекупщиков. По его словам, власти региона готовились к подобным "гадостям от соседей" и уже построили и ввели в эксплуатацию новый паром. Также совместно с Минтрансом передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который в настоящее время курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск.

"Паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву, все перевезём", — подчеркнул глава региона.

Вместе с тем Антон Алиханов отметил, что "запрет Литвы на транзит ряда товаров железной дорогой из регионов РФ в Калининградскую область незаконен и является грубейшим нарушением". Губернатор подчеркнул, что это может иметь последствия и для Литвы, и для Евросоюза.

Он отметил в своём Telegram-канале, что если ограничения не будут отменены, то власти региона предложат принять ответные меры. По словам Алиханова, эти ответные меры могут затронуть транспортный комплекс Прибалтики.

В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин напомнил, что "неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в/из Калининградскую область было встречное обязательство Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой".

Рогозин в своём Telegram-канале в пятницу написал, что в то время возглавлял комитет Госдумы по международным делам и был спецпредставителем президента России на этих переговорах.

"Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы", — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

В Литве объяснили ограничения на транзит санкциями, которые были введены Евросоюзом в отношении России. Хотя непонятно, причём здесь санкции, если речь идёт о грузах, которые поставляются из российских регионов в российский же регион.