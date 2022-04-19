В МИД РФ одобрили инициативу Калининграда о снятии запрета на въезд в ЕС

Власти Калининградской области призвали снять ограничения на то, чтобы пересекать границу с ЕС. Это обращение связано с тем, что в Евросоюзе разрешили въезд из России. В МИД РФ согласились с предложением калининградских властей, сообщил губернатор Антон Алиханов.

Губернатор региона подтвердил, что обращение в МИД по поводу снятия ограничений для пересечения границы с ЕС для граждан РФ было отправлено.

"Предварительно, МИД России поддержал нашу инициативу, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении других заинтересованных ведомств", — уточнил Алиханов в беседе с РИА Новости.

Ранее власти Калининградской области официально попросили скорректировать распоряжение за номером 763-р, согласно которому путешественники не могут свободно въезжать в другие государства. Власти региона добиваются снятия ограничений на проезд в Литву через наземные пропускные пункты, откуда затем можно транзитом попасть в остальную часть РФ и Белоруссию.