Институт национальной памяти Польши: Калининград — это Крулевец

Институт национальной памяти Польши попытался поставить под сомнение итоги Потсдамской конференции, согласно которым часть Восточной Пруссии, в том числе и нынешний Калининград, была передана Советскому Союзу.

7 апреля исполнилось 76 лет с момента выхода указа Президиума Верховного Совета СССР "Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР". В Калининградскую область была переименована чуть больше года спустя, в память о председателе Президиума Верховного Совета, номинальном главе государства Михаиле Калинине.

Судя по всему, к этой дате польский Институт национальной памяти и представил коммюнике, в котором сообщил, что решения Потсдамской конференции 1945 года, оказывается, не имели исторического обоснования.

"В апреле 1945 года Крулевец захватила Красная армия. После поражения германского Рейха великие державы на Потсдамской конференции летом 1945 года решили, что город вместе с частью Восточной Пруссии будет передан Советскому Союзу, хотя это не имело никакого исторического обоснования", — говорится в коммюнике. Крулевцом в Институте национальной памяти именуют Калининград.

Стоит заметить, что в этом коммюнике также сообщается, что "прибалтийский Крулевец был важным центром культуры и науки Речи Посполитой". Стоит отметить, что Кёнигсберг входил в состав сначала Тевтонского ордена, а затем Пруссии, которые были на протяжении определённого периода времени в вассальной зависимости от Речи Посполитой. Но не более того. Так что называть его "центром культуры и науки" польского государства совершенно неправомерно.

Кроме того, стоит напомнить, что по итогам Потсдамской конференции Польша получила две трети территории Восточной Пруссии, а также территории к востоку от линии Одер — Нейсе: Западная Пруссия, Силезия, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, бывший вольный город Данциг, а также частично округ Щецина.

Претензии на Калининградскую область в Польше заявляют не впервые. В конце марта по этому поводу высказался бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак.

Он назвал Калининградскую область "оккупированной территорией Польши" и призвал "спросить за эти земли".

"Исторически Калининградская область является территорией, находящейся под российской оккупацией с 1945 года. Под оккупацией! Надо сказать, это никогда не было территорией России. Это первое. Во-вторых, исторически это была территория, которая находилась в руках Пруссии, и теперь стоило бы говорить об этой территории, как мы в своё время говорили о землях отвоёванных…" — заявил тогда Скшипчак.

Понятно, что это заявления отставного генерала. И нынешние власти Польши могут заявить, что не разделяют их. Вот только справки Института национальной памяти появляются не просто так. И с опровержениями в Варшаве как-то не спешат.

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