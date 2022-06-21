Читатели Le Figaro о блокаде Калининграда: "НАТО просит Литву спровоцировать РФ"

Литва должна отменить транспортную блокаду Калининграда, своими действиями Вильнюс усугубляет кризисную ситуацию в мире. Такое мнение выразили читатели французского издания Le Figaro.

Один из подписчиков отметил, что Франции следовало сразу же выйти из состава Североатлантического альянса, как только в военный блок вступила Литва.

Другой комментатор подчеркнул: европейские олигархи подвергают опасности Вильнюс, а потом будут обвинять РФ в том, что она начала отстаивать свои национальные интересы.

"НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — написал житель Франции.

С ним согласились и другие читатели. По их словам, Литва является "крошечной страной", которая считает, что может делать всё, так как входит в состав НАТО.

Французы назвали "большой глупостью" транспортную блокаду Калининграда со стороны Литвы и призвали как можно быстрее снять все ограничения.