Литва должна отменить транспортную блокаду Калининграда, своими действиями Вильнюс усугубляет кризисную ситуацию в мире. Такое мнение выразили читатели французского издания Le Figaro.
Один из подписчиков отметил, что Франции следовало сразу же выйти из состава Североатлантического альянса, как только в военный блок вступила Литва.
Другой комментатор подчеркнул: европейские олигархи подвергают опасности Вильнюс, а потом будут обвинять РФ в том, что она начала отстаивать свои национальные интересы.
"НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — написал житель Франции.
С ним согласились и другие читатели. По их словам, Литва является "крошечной страной", которая считает, что может делать всё, так как входит в состав НАТО.
Французы назвали "большой глупостью" транспортную блокаду Калининграда со стороны Литвы и призвали как можно быстрее снять все ограничения.
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