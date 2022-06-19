Кадыров сообщил о финальном этапе зачистки посёлка Метелкино от ВСУ

Завершается окончательный этап зачистки посёлка Метелкино в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В нём принимают участие подразделения спецназа "АХМАТ" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР. По словам политика, данный населённый пункт имел важное стратегическое значение для Вооружённых сил Украины, "так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода "Азот".

"Посёлок зачищен от националистов, мин и "секретов", — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни обнародовал видео, на котором пленный украинский боевик, получивший ранения, советует "никогда не воевать с чеченцами".