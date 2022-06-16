В Нидерландах поймали шпиона РФ, расследующего военные преступления на Украине

Спецслужбы Нидерландов заявили, что вывели на чистую воду российского шпиона, который под видом стажёра внедрился в суд, расследующий военные преступления в Украине.

По информации иностранной разведки, агент ГРУ Сергей Черкасов прикинулся гражданином Бразилии Виктором Мюллером. Под поддельными документами он устроился на стажировку в Гааге. Для убедительности он предоставил подробное резюме на четырёх листах, в котором поведал о непростом детстве, посещаемом им клубе с транс-музыкой и любви к блюдам из тушёной фасоли.

Черкасов, несмотря на все предосторожности, не вызвал доверия у представителей зарубежной разведки. Подозрительного гражданина задержали в аэропорту Нидерландов и депортировали в Бразилию. В настоящий момент он находится под арестом. Его будут судить после расследования.

Ранее главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что располагает детальной технической документацией Крымского моста.