Спецслужбы Нидерландов заявили, что вывели на чистую воду российского шпиона, который под видом стажёра внедрился в суд, расследующий военные преступления в Украине.
По информации иностранной разведки, агент ГРУ Сергей Черкасов прикинулся гражданином Бразилии Виктором Мюллером. Под поддельными документами он устроился на стажировку в Гааге. Для убедительности он предоставил подробное резюме на четырёх листах, в котором поведал о непростом детстве, посещаемом им клубе с транс-музыкой и любви к блюдам из тушёной фасоли.
Черкасов, несмотря на все предосторожности, не вызвал доверия у представителей зарубежной разведки. Подозрительного гражданина задержали в аэропорту Нидерландов и депортировали в Бразилию. В настоящий момент он находится под арестом. Его будут судить после расследования.
Ранее главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что располагает детальной технической документацией Крымского моста.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.