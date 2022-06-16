Украинская разведка получила техдокументацию Крымского моста

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что располагает детальной технической документацией Крымского моста.

"В частности, речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", — заявили в ГУР.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что после получения западного дальнобойного вооружения ВСУ первым делом ударят по Крымскому мосту. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, новейшее вооружение стран Запада позволит Киеву вернуть под свой контроль Крым. При этом украинский президент Владимир Зеленский заверял, что армия не будет использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России.