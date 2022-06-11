Выступление Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri La Dialogue демонстративно проигнорировали представители Китая.
Президент Украины произнёс речь по видеосвязи на саммите в Сингапуре. Во время его выступления делегация КНР вышла из зала
На саммите Зеленский рассказал об угрозе голода в Азии и Африке из-за невозможности экспортировать пшеницу из Украины.
В первых числах июня официальный постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза после обвинений главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес России.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.