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Небензя покинул заседание СБ ООН на выступлении главы Евросовета

Политика

Официальный постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза после бездоказательных обвинений главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес России.

Небензя покинул заседание СБ ООН на выступлении главы Евросовета

Европейский чиновник пытался возложить на Москву ответственность за мировой продовольственный кризис. Помимо этого, он обвинил Кремль в якобы блокировании украинских портов и хищении зерна.

Российский постоянный представитель не стал дальше слушать речь Мишеля и покинул зал заседаний.

Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил "зашкаливающую степень бездоказательности обвинений" от Запада.

"Председатель Европейского совета Шарль Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред РФ покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры", — в мессенджере написал Полянский.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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