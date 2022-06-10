Пентагон признал, что поддерживал украинские биолабы на протяжении 20 лет

В Пентагоне заявили, что на протяжении 20 лет США поддерживали биолаборатории на Украине. Однако согласно сообщению, все программы на биообъектах были направлены исключительно в "мирное русло".

Согласно информации, американские власти поддерживали 46 объектов, включая:

гражданские лаборатории,

учреждения здравоохранения,

центры диагностики заболеваний.

"США совместно работали над укреплением биологической безопасности, защищённости Украины, а также (Улучшением. — Прим. ред.) эпиднадзора за болезнями людей и животных", — говорится в сообщении Пентагона. — Объекты на Украине работают как и все другие государственные или муниципальные медицинские и исследовательские лаборатории по всему миру".

Как подчеркнули в ведомстве, украинские учёные публиковали данные исследований и вели полностью открытую работу.

"Сегодня сотрудничество на Украине по-прежнему представляет собой мирные усилия по улучшению ядерной и радиационной безопасности, эпиднадзора, химической безопасности", — резюмировали в Пентагоне.