В Пентагоне заявили, что на протяжении 20 лет США поддерживали биолаборатории на Украине. Однако согласно сообщению, все программы на биообъектах были направлены исключительно в "мирное русло".
Согласно информации, американские власти поддерживали 46 объектов, включая:
"США совместно работали над укреплением биологической безопасности, защищённости Украины, а также (Улучшением. — Прим. ред.) эпиднадзора за болезнями людей и животных", — говорится в сообщении Пентагона. — Объекты на Украине работают как и все другие государственные или муниципальные медицинские и исследовательские лаборатории по всему миру".
Как подчеркнули в ведомстве, украинские учёные публиковали данные исследований и вели полностью открытую работу.
"Сегодня сотрудничество на Украине по-прежнему представляет собой мирные усилия по улучшению ядерной и радиационной безопасности, эпиднадзора, химической безопасности", — резюмировали в Пентагоне.
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