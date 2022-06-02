Зампред Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что оспа обезьян и детский гепатит возникли на фоне работы американских биолабораторий под руководством Пентагона. Также депутат указала на одновременность и экзотичность появления заболеваний.
Вместе с этим российский парламентарий напомнила, что в ходе конференции по безопасности в Мюнхене специалисты разработали симуляцию распространения обезьяньей оспы в мае. Они назвали произошедшее совпадением, отметила депутат.
"В этой цепочке совпадений отправной точкой является большой интерес Соединённых Штатов к оспе", — сказала Яровая во время заседания комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США.
Ранее член ГД сообщила, что Вашингтон разрабатывал на Украине электронную систему биоразведки.
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