Как можно больше жителей Польши должны научиться обращаться с оружием. Такое мнение высказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Для меня нет никаких сомнений в том, что как можно больше людей должно быть обучено, они должны уметь обращаться с оружием", — заявил он.
Блащак признал, что сам факт наличия большого количества оружия у населения не повышает обороноспособность государства. По его мнению, необходимо ввести в школах дисциплины, предполагающие военную подготовку.
Также министр призвал "подходить разумно" к вопросам оборота оружия, чтобы избежать фактов массовых расстрелов гражданского населения, как это происходит в США.
"Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах. Какой-то сумасшедший воспользовался оружием, убивал детей в школе", — сказал Блащак.
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