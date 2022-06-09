В Минобороны Польши выступили за обучение граждан обращению с оружием

Как можно больше жителей Польши должны научиться обращаться с оружием. Такое мнение высказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Для меня нет никаких сомнений в том, что как можно больше людей должно быть обучено, они должны уметь обращаться с оружием", — заявил он.

Блащак признал, что сам факт наличия большого количества оружия у населения не повышает обороноспособность государства. По его мнению, необходимо ввести в школах дисциплины, предполагающие военную подготовку.

Также министр призвал "подходить разумно" к вопросам оборота оружия, чтобы избежать фактов массовых расстрелов гражданского населения, как это происходит в США.

"Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах. Какой-то сумасшедший воспользовался оружием, убивал детей в школе", — сказал Блащак.