Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах

Теперь жители Польши обсуждают не украинский конфликт и предполагаемую полномасштабную войну с участием Варшавы, а нищету, с которой сталкивается население. Обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский отметил, что в Польше всё чаще говорят о дефиците продовольствия и ограничении энергоснабжения.

Ястржембский не исключает, что в стране могут начаться массовые протесты. Местные жители уже не верят в то, что во всех внутренних проблемах страны виноват российский лидер Владимир Путин.

"Уже не удастся убедить, что виновны Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск", — заявил польский аналитик.