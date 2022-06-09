Теперь жители Польши обсуждают не украинский конфликт и предполагаемую полномасштабную войну с участием Варшавы, а нищету, с которой сталкивается население. Обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский отметил, что в Польше всё чаще говорят о дефиците продовольствия и ограничении энергоснабжения.
Ястржембский не исключает, что в стране могут начаться массовые протесты. Местные жители уже не верят в то, что во всех внутренних проблемах страны виноват российский лидер Владимир Путин.
"Уже не удастся убедить, что виновны Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск", — заявил польский аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.