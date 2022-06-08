Экс-президент PGNiG Возняк назвал новую цену на уголь "убийством" поляков

По мнению экс-министра экономики Польши и бывшего президента энергетической компании PGNiG Петра Возняка, новая цена на уголь является "убийством поляков". Он отметил, что на территории Польши довольно большое количество месторождений энергоресурса, чтобы полностью удовлетворить потребности населения. Однако власти предпочитают не разрабатывать залежи, а поднимать стоимость.

"3 000 злотых за тонну угля, который используется для отопления и в значительной степени для приготовления пищи, для индивидуальных домохозяйств — это убийство. Это катастрофа!", — заявил экс-министр экономики в эфире RMF FM.

Он подчеркнул, что оплата угля по такой стоимости составляет 10% от среднего дохода, что свидетельствует о бедственном положении граждан.