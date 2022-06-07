Кива: "Зеленского можно поздравить с очередным успешно спланированным котлом"

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива у себя в аккаунте мессенджера поздравил украинского президента Владимира Зеленского с "очередным котлом".

"Зеленского можно поздравить! С очередным успешно спланированным и реализованным котлом для одной из самых боеспособных группировок ВСУ (дальше воевать будут гражданские из ТРО)". — пишет экс-нардеп.

По его словам, на автотрассе Лисичанск — Артёмовск союзные вооружённые силы уже устанавливают блокпосты.

В котле оказалось от 6 до 8 тысяч украинских военнослужащих, а значит, скоро Ростов-на-Дону будет встречать новых гостей, если повезёт, заявил Кива.

"Но на этом Зеленский точно не остановится! Впереди ещё как минимум два "котла"! Уничтожать украинцев, так уничтожать — подумал лицедей! Украинцы, они вас слили, как воду из тазика", — подытожил бывший парламентарий Рады.