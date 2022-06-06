Политолог: Конгресс США боится, что Байден начнёт войну с Россией

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что Конгресс Штатов воспринял решение американского лидера Джозефа Байдена передать оружие Киеву как захват власти законодателей. Поэтому они потребовали от Белого дома данные о финансовой помощи Украине, отметил политолог.

"Получается, что администрация, принимая решение о поставке вооружений Киеву, взяла курс на эскалацию конфликта с Россией. Это и вызывает большую настороженность в Конгрессе США", — сказал специалист, слова которого приводит Радио 1.

По словам эксперта, конгрессмены выражают беспокойство, что помощники Байдена продолжат увеличивать риск возникновения вооружённого конфликта между Вашингтоном и Москвой. Политики способны приостановить отправку вооружений Киеву, подчеркнул собеседник издания.

Ранее в Politico сообщили, что члены Конгресса США попросили администрацию президента отчитаться о затратах на Украину.