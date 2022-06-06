Американский политолог: помощь США Украине может перерасти в войну с Россией

Из-за слишком большого втягивания США в украинский конфликт есть угроза перерастания его в прямое военное столкновение с Россией. Такое мнение высказал политолог Анатоль Ливен в колонке для Atlantic.

Эксперт отметил, что Вашингтон оказывает Киеву огромную финансово-экономическую помощь и поставляет тяжёлое и современное вооружение.

А по мере того, как будут продолжаться боевые действия, участие Америки может перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами, считает аналитик. США могут оказаться в ситуации, которая противоречит их собственным интересам, из-за желания начать против России "новую холодную войну".

По мнению политолога, геополитическое противостояние США и СССР в середине прошлого века привело к втягиванию Вашингтона в несколько конфликтов. А итогом этого стал такой ущерб, от которого Америка не смогла оправиться.

"Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода", — заключил Ливен.