Депутат ЕП: страны Восточной Европы стали причиной антироссийской истерии

Масштабное расширение Евросоюза на восток было непродуманным и поспешным. Из-за этого объединение попало под влияние своих новых членов. Такое мнение высказал депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

Парламентарий считает, что ЕС стал зависимым от стран Восточной Европы и занял под их влиянием антироссийскую позицию, вместо того, чтобы следовать позиции южноевропейских стран или латинского мира, которые исторически дружественно настроены к России.

Мариани заявил в интервью газете Valeurs Actuelles, что свою политику на восточном направлении руководство ЕС стало проводить в соответствии с позициями новых членов, которые "исторически словно приговорили себя к вражде с Россией".

Евродепутат полагает, что конфликта на Украине и спецоперации точно не произошло бы, если бы Европа занимала другую позицию. Можно было бы избежать и разрыва отношений с Россией, добавил он.