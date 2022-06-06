Масштабное расширение Евросоюза на восток было непродуманным и поспешным. Из-за этого объединение попало под влияние своих новых членов. Такое мнение высказал депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Парламентарий считает, что ЕС стал зависимым от стран Восточной Европы и занял под их влиянием антироссийскую позицию, вместо того, чтобы следовать позиции южноевропейских стран или латинского мира, которые исторически дружественно настроены к России.
Мариани заявил в интервью газете Valeurs Actuelles, что свою политику на восточном направлении руководство ЕС стало проводить в соответствии с позициями новых членов, которые "исторически словно приговорили себя к вражде с Россией".
Евродепутат полагает, что конфликта на Украине и спецоперации точно не произошло бы, если бы Европа занимала другую позицию. Можно было бы избежать и разрыва отношений с Россией, добавил он.
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