Сербский политолог: НАТО провоцирует РФ на открытие прямого коридора в Белград

Научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич заявил, что российские власти в ответ на срыв визита руководителя МИД РФ Сергея Лаврова в Белград способны сформировать прямой коридор в Сербию через Румынию. В этом случае военно-политический блок НАТО может атаковать столицу республики, отметил специалист.

"Россия может создать континентальную границу с Венгрией, также дружественной страной. В итоге коммуникация между Россией и Сербией будет легче осуществляться. НАТО такими провокациями демонстрирует издевательскую силу и нарывается именно на такой ответ", — сказал политолог, слова которого приводит URA.RU.

Вместе с этим эксперт отметил, что сербские власти намерены договариваться с западными лидерами. Однако, по данным собеседника издания, в соцопросах граждане республики демонстрируют поддержку Москвы.

Ранее Лавров назвал отмену встречи в Белграде "немыслимой". Как подчеркнул министр, его визит на Западе восприняли в качестве "угрозы вселенского масштаба".