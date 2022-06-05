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Автор Светлана Нерадовская

Карасин: отказ разрешить пролёт Лаврову – из-за комплекса неполноценности

Мир

По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, отказ трёх европейских стран открыть своё воздушное пространство для пролёта самолёта с министром иностранных дел Сергеем Лавровым показывает, насколько сильно его в Европе боятся, равно как и других политиков из РФ.

Карасин: отказ разрешить пролёт Лаврову – из-за комплекса неполноценности

Карасин признался, что лично у него этот инцидент вызвал бурю эмоций. Парламентарий отметил, что попытка ЕС выстроить физическую преграду между представителями России и других стран выглядит нелепо.

"Насколько страшен для Европы Сергей Лавров… Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них — Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит "единомыслие" в Европе относительно политики России", — отметил Карасин.

Сенатор уверен, что не пропустившие самолёт Лаврова европейские политики страдают от "комплекса политической неполноценности".

Карасин уверен, что за Западе просто боятся, что контакты российских политиков с их зарубежными коллегами пошатнут "единый антироссийский строй ЕС". А это значит, что на Западе вовсе не уверены в правоте выбранной ими линии, сделал вывод сенатор.

Ранее сербское издание "Вечерне новости" написало, что сразу три государства — Болгария, Черногория и Северная Македония — отказались пропустить самолёт с Лавровым через своё воздушное пространство.

В издании уточнили, что из-за этого обстоятельства визит Лаврова в Сербию, запланированный на 6-7 июня, может и не состояться. При этом в Белграде уточнили, что они к этому нисколько не причастны.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы болгария черногория сергей лавров григорий карасин северная македония
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