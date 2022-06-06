Лавров прокомментировал "немыслимый" инцидент с самолётом

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что дела у западных стран совсем плохи, если они посчитали визит российского министра в Сербию чуть ли не угрозой вселенского масштаба.

"Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики… Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее сербское издание "Вечерне новости" сообщило, что сразу три страны — Болгария, Черногория и Северная Македония — отказались пропустить самолёт с Лавровым через своё воздушное пространство. В итоге президент Сербии Александр Вучич вынужден был лично заниматься логистикой визита Лаврова, который был намечен на 6-7 июня.