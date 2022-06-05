Кива: Зеленского хотят убить спецслужбы Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности, так как опасается покушения со стороны западных спецслужб или командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил бывший депутат Рады Илья Кива.

"Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь <…> покушения украинских военных", — заявил бывший народный избранник.

Как отметил политик, командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями со стороны президента, которые приводят к потерям среди личного состава и поражению войск на поле боя. Кива также утверждает, что претензии к президенту Украины возникли и у западных стран, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины.

Отмечается, что физическое устранение Зеленского быстро закончит вооружённое противостояние на территории бывшей советской республики.

Ранее Илья Кива сообщил Владимиру Зеленскому, что вместе с соратником едет в Следственный комитет РФ для дачи показаний по факту убийства членов движения "Патриоты — За жизнь".