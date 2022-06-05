Президент Украины Владимир Зеленский обманом вынудил Европу поставлять оружие, чем умышленно создал очаг напряжения на континенте, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он назвал украинского главу "иллюзионистом", а европейских лидеров "самоубийцами".
По мнению Мариани, Зеленский воспользовался ситуацией, применив свои актёрские способности.
"Зеленский — актёр. Он сыграл на заблуждениях Запада, ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. Иллюзионисту Зеленскому удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство", — отметил депутат в интервью Valeurs Actuelles.
Он подчеркнул, что поставки вооружения Киеву — "умышленное создание очага напряжённости" в Старом свете. Эти действия нельзя рассматривать в качестве гуманитарной помощи, уверен Мариани.
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