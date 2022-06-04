Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"

Французские пользователи Сети уверены, что президента Незалежной Владимира Зеленского нужно судить и приговорить к пожизненному заключению, либо и вовсе "устранить". По их мнению, иного пути для "мясника Украины" быть не может.

Так французские комментаторы отреагировали на новость о новых поставках оружия Киеву. По их мнению, киевская власть убивает невинных людей, а виноват в конфликте запад.

"У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю", — написал один из комментаторов под статьёй Le Figaro.

Другой пользователь подчеркнул, что все жалобы Киева о нехватке оружия и финансирования чистая ложь.

"Не верьте, что Зеленский по прозвищу "мясник Украины" совсем один. У него целая армия киллеров, в том числе батальон "Азов"*, который совершал преступления в Донбассе", — написал другой комментатор.

"Начальником катастрофы" на Украине читатели сочли президента США Джо Байдена. По их мнению, поставки американского оружия Киеву унесут ещё сотни жизней мирных граждан и детей.

"И это американское оружие будет убивать ещё больше мирных жителей, потому что это, видимо, новая тактика режима Зеленского: убивать, чтобы отомстить", — резюмировали читатели.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.