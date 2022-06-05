Иностранные пользователи обвинили Зеленского в "патологической лжи"

Очередные заявление украинского лидера Владимира Зеленского вызвали целую бурю эмоций у зарубежных пользователей, которые не смогли спокойно реагировать на его прогноз по поводу будущей победы ВСУ, а не ВС РФ в украинском конфликте.

Пользователи назвали подобные высказывания "патологической ложью", а его самого — "марионеткой" в руках Запада, который всё делает по приказу своих западных кураторов, разваливая свою страну на глазах всего мира.

Комментаторы припомнили Зеленскому и его отказ от переговоров с Россией, и его непонятную уверенность в победе Украины, площадь которой уменьшилась уже на двадцать процентов под его "руководством".

"Зеленский — патологический лжец; Эта марионетка войдет в историю как худший лидер. Сначала он позволил американцам пожертвовать своей страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить; Двадцать процентов твоей страны уже нет, что ты куришь?; Зеленский — марионетка, бьющий в барабан войны по приказу", — написали зарубежные пользователи, которых цитирует РИА Новости.

Комментаторы "прошлись" также и по лидеру США Джо Байдену, который расходует на военную помощь Украине немыслимые суммы в 40 миллиардов долларов за один транш вместо того, чтобы решать внутренние проблемы своей страны, которых накапливается всё больше и больше.