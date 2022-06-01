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Автор Камиль Джабраилов

Фермеры в Германии просят повысить цены на свою продукцию

Мир

Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид выступил за повышение стоимости продуктов питания в магазинах страны, чтобы сохранить сельскохозяйственную отрасль страны. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

Руквид объяснил, что на фоне роста цен на топливо, корма и удобрения существенно увеличилась себестоимость аграрной продукции. Он считает, что часть расходов фермеров должны компенсировать потребители.

"Нам срочно нужны более высокие доходы от продаж, чтобы иметь возможность вообще продолжать вести бизнес. Фермеры не могут в одиночку справиться с огромным ростом расходов, их следует разделить с потребителями", — сказал глава профильного союза.

Инфляция в Германии в мае достигла 7,9%, при этом цены на продукты питания выросли на 6,2%.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
германия
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