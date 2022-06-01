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Автор Екатерина Широкова

МИД ФРГ: Евросоюз "устанет от войны", если Россия закрепится в Донбассе

Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз "устанет от войны", если российская сторона закрепится в Донбассе.

МИД ФРГ: Евросоюз "устанет от войны", если Россия закрепится в Донбассе

По её словам, Украине необходимы поставки оружия, которое было произведено ещё в СССР.

"На этот раз игра чрезвычайно опасна. ЕС устанет от войны. Даже если бы замолчали пушки, это не означало бы, что тогда воцарится мир", — цитирует Бербок WELT. — Кремль реорганизует свои войска в этой ситуации".

Как подчеркнула Бербок, ФРГ продолжит снабжать Незалежную военной помощью по "кольцевому обмену".

"Германия поддерживает других партнёров по НАТО оружием, чтобы они, в свою очередь, могли поставлять на Украину оружие советской разработки", — резюмировала глава МИД.

По какой причине Германия не может направлять оружие в Незалежную напрямую, глава немецкого МИД не уточнила.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина донбасс германия анналена бербок
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