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Автор Антон Куликов

Financial Times: союзники не понимают, чего США хотят добиться на Украине

Мир

Британское издание Financial Times отмечает, что союзники США не понимают, чего те хотят добиться на Украине.

Financial Times: союзники не понимают, чего США хотят добиться на Украине

Издание напоминает, что после визита в Киев спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что "Америка будет с Украиной до победы". Однако за этой уверенной риторикой скрывается гораздо меньше ясности относительно того, что, по мнению Вашингтона, должно произойти на Украине. Слишком мало подробностей, как будет выглядеть "стратегическое поражение России" или какое территориальное урегулирование США в конечном итоге устроит, полагает британское издание.

По мнению некоторых аналитиков, США намеренно размывают свои цели. Однако европейские партнёры уже очень хотят определённости.

"Европейцы хотели бы знать, каков конечный план Америки, потому что идея, что Россия проиграет, слишком мутна. Означает ли это возвращение к ситуации до 24 февраля? Означает ли это отказ от завоеваний России в 2014 году? Означает ли это смену режима в Москве? Ничего из этого не ясно", — говорит Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО.

Отметим, что многие западные аналитики отмечают, что ряд европейских государств прилагают усилия, чтобы наладить отношения с Россией. Речь, в частности, о германии, Франции, Италии.

Однако они не могут сильно отступать от линии США и Великобритании, считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Надо сказать, что всемерную поддержку Вашингтону и Лондону в Евросоюзе оказывают Польша, прибалтийские государства и ряд других государств Центральной и Восточной Европы.

В связи с этим можно предполагать, что давление на так называемую старую Европу будет только усиливаться. Характерным примером в этой связи является статья в ещё одном британском издании, The Telegraph. В которой говорится о риске того, что Макрон и Шольц участием в переговорах с Россией подорвут представление о солидарности Запада, предложив собственные инициативы.

Но надо заметить, что в Париже хотят продолжить диалог с Россией.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа евросоюз олаф шольц эммануэль макрон
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