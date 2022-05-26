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Автор Екатерина Широкова

Politico: "несогласные" страны провалили политику США по изоляции РФ

Мир

Позиции ряда стран по планам США изолировать Россию от мирового сообщества буквально могут обрушить все планы Белого дома, считают американские аналитики. По их мнению, Штаты надеялись на беспрекословную поддержку, но столкнулись с "протестными настроениями".

Politico: "несогласные" страны провалили политику США по изоляции РФ

Так, по мнению аналитиков, США "провалились" в попытке настроить против Москвы следующие страны:

  • Индию,
  • Бразилию,
  • Мексику,
  • ЮАР,
  • Турцию,
  • Индонезию.

"Все они отказались публично наказывать Россию, и в результате некоторые, особенно Индия, подверглись резкой критике в Соединённых Штатах. Даже Саудовская Аравия, давно имевшая тесные военные связи с США, отвергла просьбу Вашингтона качать больше нефти, чтобы смягчить рост цен после введения западных санкций против России", — пишет Politico.

Как подчеркнули авторы, эти государства предпочли отстаивать собственные экономические интересы, чем поставили под угрозу планы Вашингтона.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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