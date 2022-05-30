Назарбаев о планах после "деельбанизации": мемуары и ядерная безопасность

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился, что после того, как он полностью сложил себя политические полномочия, елбасы намерен заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности и писать мемуары.

По словам Назарбаева, теперь у него на это есть время.

"Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", — сказал Назарбаев в беседе с казахстанским политологом Данияром Ашимбаевым.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о референдуме по поправкам в Конституцию страны, который состоится 5 июня. Согласно информации, наряду с остальными коррективами, из главного документа намерены исключить понятие "елбасы", а также лишить Назарбаева большинства привилегий.