Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился, что после того, как он полностью сложил себя политические полномочия, елбасы намерен заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности и писать мемуары.
По словам Назарбаева, теперь у него на это есть время.
"Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", — сказал Назарбаев в беседе с казахстанским политологом Данияром Ашимбаевым.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о референдуме по поправкам в Конституцию страны, который состоится 5 июня. Согласно информации, наряду с остальными коррективами, из главного документа намерены исключить понятие "елбасы", а также лишить Назарбаева большинства привилегий.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.