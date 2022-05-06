Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте Кайрату Лама Шарифу за пост в социальных сетях. Так, согласно информации, представитель дипмиссии призвал "избавиться от колониальной России".
Кроме того, Шариф уточнил, что Казахстану нужно убрать "спорные названия СССР" и вернуть столице прежнее имя. В Нур-Султане подобные заявления расценили как несоблюдение этического кодекса госслужащих.
"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", — заявили в правительстве.
Повлечёт ли выговор какие-то штрафные санкции или иные последствия для посла, в Нур-Султане не уточнили.
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