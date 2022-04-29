Токаев: после референдума в Казахстане нужно создать "вторую республику"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нужно провести референдум по поправкам в Конституцию. По словам лидера республики, из главного документы будет вычеркнуто понятие "елбасы".

Помимо этого власти страны намерены лишить экс-президента Нурсултана Назарбаева большинства привилегий.

Кроме того, по словам Токаева, поправки в Конституцию позволят создать "вторую республику".

"Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества", — отметил Токаев, назвав будущую политическую систему "Второй республикой", пишет Tengrinews.

Глава государства подчеркнул, что казахстанцы сами смогут выбрать новую "судьбу Казахстана" и стать участниками построения кардинально нового курса "на демократизацию".