Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нужно провести референдум по поправкам в Конституцию. По словам лидера республики, из главного документы будет вычеркнуто понятие "елбасы".
Помимо этого власти страны намерены лишить экс-президента Нурсултана Назарбаева большинства привилегий.
Кроме того, по словам Токаева, поправки в Конституцию позволят создать "вторую республику".
"Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества", — отметил Токаев, назвав будущую политическую систему "Второй республикой", пишет Tengrinews.
Глава государства подчеркнул, что казахстанцы сами смогут выбрать новую "судьбу Казахстана" и стать участниками построения кардинально нового курса "на демократизацию".
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