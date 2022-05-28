Депутат ГД Шеремет: России не страшны создаваемые против неё военные альянсы

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости создать новый антироссийский альянс.

В интервью РИА Новости политик отметил, что России не страшны военные альянсы, создаваемые против неё. Он порекомендовал Джонсону оставить "страшилки" при себе. Как пояснил Шеремет, Британия уже неоднократно входила в различные блоки против РФ, но в итоге всегда оставалась "у разбитого корыта".

"России не страшны никакие новые военные альянсы. Мы никогда никого не боялись", — сказал парламентарий.

Он добавил, что РФ способна справиться с любыми противниками. При этом депутат подчеркнул: все попытки Британии "устроить козни" России обречены на провал.

Ранее Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альянс, который бы направил усилия на борьбу с РФ. В состав блока планируется включить Британию, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.