Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости создать новый антироссийский альянс.
В интервью РИА Новости политик отметил, что России не страшны военные альянсы, создаваемые против неё. Он порекомендовал Джонсону оставить "страшилки" при себе. Как пояснил Шеремет, Британия уже неоднократно входила в различные блоки против РФ, но в итоге всегда оставалась "у разбитого корыта".
"России не страшны никакие новые военные альянсы. Мы никогда никого не боялись", — сказал парламентарий.
Он добавил, что РФ способна справиться с любыми противниками. При этом депутат подчеркнул: все попытки Британии "устроить козни" России обречены на провал.
Ранее Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альянс, который бы направил усилия на борьбу с РФ. В состав блока планируется включить Британию, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.
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