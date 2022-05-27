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Автор Екатерина Широкова

CDS: Джонсон предложил Зеленскому создать новый военный альянс против РФ

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый военный альянс, который бы направил усилия на борьбу с Россией. Согласно информации, туда могут войти страны, которые "недовольны" политикой Брюсселя и Берлина.

CDS: Джонсон предложил Зеленскому создать новый военный альянс против РФ

Сообщается, что новый альянс может стать не только военным ведомством, но и экономическим.

"Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы", — пишет Corriere Della Sera со ссылкой на источник в британской администрации.

Так, в новый альянс предлагают включить следующие страны:

  • Великобританию,
  • Украину,
  • Польшу,
  • Эстонию,
  • Латвию,
  • Литву.

Естественно, по мнению Джонсона, лидером данного союза станет Великобритания. Кроме того, позже в альянс могут включить и Турцию.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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