Британцы удивились наглости Зеленского, требующего миллиарды для Украины

Британские пользователи выразили крайнее возмущение очередным выпрашиванием денег украинским лидером Владимиром Зеленским на восстановление страны.

Ранее в ходе экономического форума в Давосе Зеленский объявил, что на восстановление разрушенной украинской экономики требуется свыше 500 миллиардов долларов, часть которых он намеревается компенсировать из замороженных активов РФ.

Читатели британской газеты Financial Times удивились непомерным финансовым аппетитам Зеленского и тому, что он сначала просит денег на оружие, а потом — на ликвидацию последствий от его применения.

"Он ведь только на прошлой неделе просил десятки миллиардов на новое оружие, чтобы разнести свою страну вдребезги", — отметил один из комментаторов.

Пользователи напомнили, что сейчас все европейские страны столкнулись с большими экономическими трудностями, которые тоже надо решать, а не тратить последнее на Украину.

"Нет уж, спасибо. Я могу только надеяться, что БоДжо (премьер Британии Борис Джонсон) в первую очередь сосредоточится на потребностях своей страны, прежде чем потратить что-либо из моих налогов на Украину", — написал другой читатель. "Я бы хотел, чтобы наши лидеры сначала решили экономические проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся. разобрались с бедностью, энергетическими проблемами, жилищным кризисом, безудержной инфляцией и так далее. Европа находится на пороге серьезной рецессии", — сообщил третий комментатор.

Британские пользователи единодушно призвали политиков искать дипломатический выход из украинского конфликта, иронично отметив, что держаться в стороне и отказаться от членства в НАТО было бы для них "намного дешевле".