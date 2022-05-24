Володин: из $40 млрд от США Украине достанется лишь 15 процентов

Из всей заявленной помощи Белым домом и президентом США Джо Байденом для Украины, Киев получит лишь 15%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам политика, большая часть из 40 миллиардов долларов, пойдёт на финансирование вооружённых сил самих Штатов.

Кроме того, из этих денег более 40% уйдёт на "другие страны", но не Украину, подчеркнул Володин.

"Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и другое. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы. Но выплачивать долг — причём все $40 млрд — придётся украинцам", — сообщил Володин.

Как отметил спикер, при этом, в США уже идёт разговор о том, что Украина не сможет самостоятельно обслуживать государственный долг.