США, Канада и Швейцария являются главными виновниками наступающих кризисов в мире. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что эти государства вошли в первую тройку списка недружественных стран. По его словам, США, Канада и Швейцария спровоцировали подорожание энергоресурсов и продовольственных товаров.
Кроме того, Володин поделился информацией о количестве санкций, принятых этими государствами в отношении России. На первом месте оказались США, утвердившие против Москвы 1983 ограничения. Второе место у Канады (1402), третье — у Швейцарии (1361).
"Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", — убеждён Володин.
Дальше по списку, пояснил политик, идут Британия (1360 санкций), страны ЕС (1199), Австралия (1150) и Япония (902).
Спикер Госдумы подчеркнул: всего против РФ ввели 10 536 санкций, при этом большая часть из них принята после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.
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