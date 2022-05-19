Володин: США, Канада и Швейцария — главные виновники кризисов в мире

США, Канада и Швейцария являются главными виновниками наступающих кризисов в мире. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что эти государства вошли в первую тройку списка недружественных стран. По его словам, США, Канада и Швейцария спровоцировали подорожание энергоресурсов и продовольственных товаров.

Кроме того, Володин поделился информацией о количестве санкций, принятых этими государствами в отношении России. На первом месте оказались США, утвердившие против Москвы 1983 ограничения. Второе место у Канады (1402), третье — у Швейцарии (1361).

"Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", — убеждён Володин.

Дальше по списку, пояснил политик, идут Британия (1360 санкций), страны ЕС (1199), Австралия (1150) и Япония (902).

Спикер Госдумы подчеркнул: всего против РФ ввели 10 536 санкций, при этом большая часть из них принята после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.