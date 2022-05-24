Киев не исключил вариант обмена российского военнослужащего Шишимарина

Киев не исключил возможность обмена осуждённого на пожизненное заключение российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что не может комментировать дипломатические вопросы, но техническая возможность обмена существует.

"Я говорила, что его могут обменять, как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена, это уже политика и дипломатия", — сказала Венедиктова в эфире всеукраинского марафона.

Накануне украинский суд признал Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Защита военнослужащего намерена обжаловать это решение.