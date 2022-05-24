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Автор Игорь Рябов

Эротический сайт OnlyFans пополнил бюджет Украины на 300 тысяч долларов

Мир

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что сервис OnlyFans направил в госбюджет Украины 305 тысяч долларов налоговых отчислений.

"Первые поступления в бюджет от налога Google: Сайт OnlyFans — 305 тысяч долларов", — сообщил депутат.

Пользователи сервиса OnlyFans размещают на платформе в основном эротический контент. Чтобы получить к нему доступ, подписчики выплачивают ежемесячный взнос. Сайт берёт 20% из этих средств, остальные 80% достаются создателю контента.

В прошлом году Верховная рада обязала работающие на Украине интернет-компании перечислять налоги в госбюджет страны.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Массачусетса (США) уводилась из больницы и разбогатела на продаже откровенных фотографий на OnlyFans.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
украина даниил гетманцев
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