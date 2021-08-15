Многодетная мама перестала работать медсестрой и решила зарабатывать обнажёнкой

Многодетную маму из Массачусетса поставили перед выбором: удалить откровенные фотографии и видеозаписи на OnlyFans или уволиться из больницы. Американка выбрала второй вариант и разбогатела.

Женщина с ником Элли Рэй получала деньги от публикаций интимных снимков и видеороликов на интернет-платформе OnlyFans и работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорождённых. Сотрудники больницы обнаружили страницу коллеги и возмутились нарушением нравственности и приличий.

Работники обратились к руководителю организации, который поставил женщине ультиматум. Она любила свою работу, но значительную часть доходов получала с продажи материалов для взрослых. Поэтому Элли Рэй посвятила себя труду на OnlyFans. Она объяснила своё решение:

"Я не нуждалась в деньгах — зарабатывала на OnlyFans больше, чем во время работы медсестрой, и делала это только из-за того, что мне это нравилось".

Сейчас Элли Рэй получает 70 тысяч долларов ежемесячно. Она сама и её семья собираются переехать в новый дом во Флориде.

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