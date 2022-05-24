Сивков: отправка кораблей Британии в Одессу может привести к войне России и НАТО

Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс выступила за отправку военных кораблей для "деблокирования" и сопровождения судов с зерном из Одессы. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, появление в акватории Чёрного моря военных кораблей Североатлантического альянса создаст дополнительную напряжённость.

Аналитик отметил, что под прикрытием сопровождения судов с зерном британские эсминцы могут быть использованы для передачи тяжёлого вооружения и бронетехники на Украину.

"Другая сторона вопроса — это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Чёрного моря", — заметил военный эксперт.

Сивков полагает, что если военные корабли альянса войдут в воды Чёрного моря, то возрастут риски огневого соприкосновения ВМФ России и сил НАТО. По его мнению, есть два варианта развития событий в таких условиях.

Во-первых, корабли НАТО могут спровоцировать российскую сторону и нанести удары по войскам. После этого Москва будет вынуждена ответить аналогичным образом.

Во-вторых, британские эсминцы могут нарушить российские территориальные воды, а в ответ на требования покинуть их откроют огонь по ВС РФ.

"В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдёт в ядерную фазу", — резюмировал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.