Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс выступила за отправку военных кораблей для "деблокирования" и сопровождения судов с зерном из Одессы. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, появление в акватории Чёрного моря военных кораблей Североатлантического альянса создаст дополнительную напряжённость.
Аналитик отметил, что под прикрытием сопровождения судов с зерном британские эсминцы могут быть использованы для передачи тяжёлого вооружения и бронетехники на Украину.
"Другая сторона вопроса — это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Чёрного моря", — заметил военный эксперт.
Сивков полагает, что если военные корабли альянса войдут в воды Чёрного моря, то возрастут риски огневого соприкосновения ВМФ России и сил НАТО. По его мнению, есть два варианта развития событий в таких условиях.
Во-первых, корабли НАТО могут спровоцировать российскую сторону и нанести удары по войскам. После этого Москва будет вынуждена ответить аналогичным образом.
Во-вторых, британские эсминцы могут нарушить российские территориальные воды, а в ответ на требования покинуть их откроют огонь по ВС РФ.
"В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдёт в ядерную фазу", — резюмировал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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