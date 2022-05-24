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Автор Мария Карева

Стариков: РФ разместит военные базы на границе после вступления Финляндии в НАТО

Мир

Министерство иностранных дел России заявило, в случае вступления Финляндии в состав Североатлантического альянса ответ Москвы будет иметь некий военный характер. Писатель-публицист Николай Стариков полагает, что ответ российской стороны будет представлять из себя размещение различных формирований и дополнительных объектов Вооружённых сил на российско-финской границе.

Стариков: РФ разместит военные базы на границе после вступления Финляндии в НАТО

"На них (Финляндию. — Прим. ред.) нужно будет нацелить гораздо больше военных средств, чем сегодня", — полагает эксперт.

Он отметил, что на данный момент взаимных претензий у Москвы и Хельсинки нет, однако вступление Финляндии в Североатлантический альянс создаст напряжение в двухсторонних отношениях.

"У нас могут возникнут претензии к блоку НАТО, или у блока НАТО могут возникнуть претензии в наш адрес", — резюмировал он в беседе с изданием "Украина.ру".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия финляндия николай стариков
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