Стариков: РФ разместит военные базы на границе после вступления Финляндии в НАТО

Министерство иностранных дел России заявило, в случае вступления Финляндии в состав Североатлантического альянса ответ Москвы будет иметь некий военный характер. Писатель-публицист Николай Стариков полагает, что ответ российской стороны будет представлять из себя размещение различных формирований и дополнительных объектов Вооружённых сил на российско-финской границе.

"На них (Финляндию. — Прим. ред.) нужно будет нацелить гораздо больше военных средств, чем сегодня", — полагает эксперт.

Он отметил, что на данный момент взаимных претензий у Москвы и Хельсинки нет, однако вступление Финляндии в Североатлантический альянс создаст напряжение в двухсторонних отношениях.

"У нас могут возникнут претензии к блоку НАТО, или у блока НАТО могут возникнуть претензии в наш адрес", — резюмировал он в беседе с изданием "Украина.ру".