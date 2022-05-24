Военный эксперт Масала: если Украина падёт — падёт и безопасность в Европе

Если украинская сторона не сможет выйти из сложившегося конфликта победителем, безопасности Германии и Европы в целом будет грозить опасность, заявил военный эксперт Карло Масала.

По словам эксперта, ФРГ, как часть НАТО, принимает всё большую империалистическую стратегию Соединённых Штатов. Однако по мнению Масала, Бундестагу стоит усерднее вооружать Киев, а не колебаться над каждым пакетом возможной помощи.

"Я решительно на стороне тех, кто говорит: посылайте на Украину как можно больше и как можно более хорошего оружия. Если Россия возобладает там, скоро придёт следующая жертва, не имеющая гарантии безопасности НАТО", — заявил эксперт в беседе с WELT. — Но наша демократия не падёт, если падёт Украина. Но с безопасностью всё может быть иначе".

Он подчеркнул, что если Украина проиграет, то это дестабилизирует ситуацию в Германии и Европе на десятилетия, а то и больше.