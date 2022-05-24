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Автор Екатерина Широкова

Военный эксперт Масала: если Украина падёт — падёт и безопасность в Европе

Мир

Если украинская сторона не сможет выйти из сложившегося конфликта победителем, безопасности Германии и Европы в целом будет грозить опасность, заявил военный эксперт Карло Масала.

Военный эксперт Масала: если Украина падёт — падёт и безопасность в Европе

По словам эксперта, ФРГ, как часть НАТО, принимает всё большую империалистическую стратегию Соединённых Штатов. Однако по мнению Масала, Бундестагу стоит усерднее вооружать Киев, а не колебаться над каждым пакетом возможной помощи.

"Я решительно на стороне тех, кто говорит: посылайте на Украину как можно больше и как можно более хорошего оружия. Если Россия возобладает там, скоро придёт следующая жертва, не имеющая гарантии безопасности НАТО", — заявил эксперт в беседе с WELT. — Но наша демократия не падёт, если падёт Украина. Но с безопасностью всё может быть иначе".

Он подчеркнул, что если Украина проиграет, то это дестабилизирует ситуацию в Германии и Европе на десятилетия, а то и больше.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина германия
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