Решение о повторном вводе войск США на территорию Незалежной будет принимать президент Америки Джо Байден, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
По его словам, к примеру, подобный шаг может быть обусловлен "защитой американского посольства" на Украине.
"В конце концов, любое повторное введение американских войск в Украину потребует решения президента", — заявил Милли на брифинге. — Мы далеки от чего-либо подобного, мы всё ещё разрабатываем планы действий, и ни один из них ещё не был представлен госсекретарю".
Как подчеркнул генерал, пока ввод американских войск обсуждает лишь "на бумаге". По его словам, планы ещё не были озвучены министру обороны США.
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