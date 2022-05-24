Генерал Милли: вопрос повторного ввода войск США на Украину будет решать Байден

Решение о повторном вводе войск США на территорию Незалежной будет принимать президент Америки Джо Байден, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.

По его словам, к примеру, подобный шаг может быть обусловлен "защитой американского посольства" на Украине.

"В конце концов, любое повторное введение американских войск в Украину потребует решения президента", — заявил Милли на брифинге. — Мы далеки от чего-либо подобного, мы всё ещё разрабатываем планы действий, и ни один из них ещё не был представлен госсекретарю".

Как подчеркнул генерал, пока ввод американских войск обсуждает лишь "на бумаге". По его словам, планы ещё не были озвучены министру обороны США.