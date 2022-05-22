Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт

Глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли заявил, что риск международного конфликта с участием великих держав растет. Его слова передаёт телеканал Fox News.

Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, призвал их готовиться к такому развитию событий. По его мнению, у мира, в который выходят офицеры, существует вероятность серьёзного международного конфликта с участием великих держав. Причём вероятность его не снижается, а растёт.

К мировым державам американский генерал отнёс Китай и Россию.

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьёзно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", — высказался Марк Милли.

Ранее аналитики международного агентства InfoBrics предположили, что на Украине США повторяют афганский сценарий, накачивая страну огромным количеством оружия, котоое затем может попасть в руки террористов.