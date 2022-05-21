Почти в три раза выросло число дезертиров из морского флота США

В 2021 году из Военно-морских сил США дезертировали более 150 человек. За два года число сбежавших американских моряков выросло на 150%, сообщает CNBC.

"В 2019 году дезертировали 63 моряка, в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Рост почти на 150%", — говорится в сообщении телеканала.

По информации журналистов, из ВМС дезертируют в основном молодые люди в возрасте до 25 лет. Причинами, побуждающими американских военных к бегству, канал назвал стресс, проблемы с душевным здоровьем, а также невозможность уволиться по собственному желанию из-за условий контракта.

CNBC привёл пример авианосца USS George Washington, который уже несколько лет стоит на ремонте в Вирджинии. Находящиеся на нём моряки испытывают нехватку электричества и воды, также у них возникают проблемы со сном из-за постоянного шума.