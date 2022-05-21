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Автор Екатерина Широкова

Дуда усомнился, что РФ "нападёт" на Польшу: "Учтите, у нас мощь армии США"

Мир

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вероятность "вторжения" России в страны-участницы Североатлантического альянса очень мала. По его мнению, в таком случае Москва столкнётся с "мощнейшей в мире армией".

Дуда усомнился, что РФ "нападёт" на Польшу: "Учтите, у нас мощь армии США"

Как подчеркнул политик, но несмотря на это, страны ощущают небольшую угрозу.

"Потенциальная угроза со стороны России, конечно, ещё существует, но вероятность того, что кто-либо, в том числе и Россия, решится напасть на страну НАТО, подставив себя под столкновение, в том числе с американской армией, очень мала", — заявил Дуда в разговоре с журналистами.

Кроме того, говоря в контексте возможности эскалации Польши, Дуда подчеркнул, что кроме армии, у государства есть американская инфраструктура и оружие.

"Учтите, у нас также есть американская инфраструктура, тяжёлое вооружение, противоракетная оборона, благодаря чему часть Польши уже защищена американской системой Patriot", — резюмировал политик.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша польша россия анджей дуда
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