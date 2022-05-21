Премьер-министр Эстонии о Путине: "С военным преступником говорить бесполезно"

Вести диалог с президентом России Владимиром Путиным "бесполезно", заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По её словам, выходом для украинского конфликта станет "безусловное поражение" российской стороны, а не мирный договор.

Каллас подчеркнула, что Эстония придерживается военного разрешения ситуации вокруг Украины. А благодаря Финляндии и Швеции теперь Балтийское море — "море НАТО".

"По правде говоря, мы видели, что даже после этих переговоров на Украине совершались ужасные преступления", — заявила Каллас в беседе с Spiegel. — Он (Путин. — Прим.ред.) военный преступник. Если вы посмотрите на определение военных преступлений или геноцида, то ясно, что он совершил такие преступления. Зачем с ним разговаривать?".

Как подчеркнула премьер, несмотря на единство стран ЕС против России, оно может ослабнуть на фоне высоких темпов инфляции, кризиса и разногласий в некоторых политических аспектах.

"Все основные западные страны сейчас поддерживают Украину военной помощью. И потому что мы остались едины, хотя с каждой неделей становится всё труднее", — резюмировала Каллас.