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Автор Екатерина Широкова

Историк ФРГ Кларк: Россия по-прежнему часть Европы, а "Путин — не Гитлер"

Мир

Немецкий историк Кристофер Кларк заявил, что сравнивать спецоперацию на Украине с каким-либо из крупнейших мировых конфликтов неправильно. По его мнению, многие ошибочно проводят параллель со Второй мировой войной.

Историк ФРГ Кларк: Россия по-прежнему часть Европы, а "Путин — не Гитлер"

Как подчеркнул Кларк, громкие заявления о том, что Россия якобы "вершит геноцид" на Украине, также не укладывается в разумные рамки.

"Любые параллель с началом Второй мировой войны ошибочна. Она всегда ведёт в тупик. Путин — не Гитлер и заявление о том, что он совершит геноцид на Украине, просто неверно", — пояснил историк в беседе с немецким изданием WELT.

По мнению историка, "колебания" канцлера Германии Олафа Шольца в контексте поставок тяжёлого вооружения на Украину, более чем оправданы. Как подчеркнул Кларк, с Россией по-прежнему необходимо считаться.

"Абсолютно необходимо поддерживать связь с Путиным. Россия по-прежнему является частью Европы. Мы не должны возвращаться к старым тенденциям: "Ну, русские всегда такими были", — резюмировал Кларк.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир путин вторая мировая война
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