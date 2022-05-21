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Автор Денис Постольский

Германия и Италия разрешили бизнесу рублёвые счета на покупку газа

Мир

Власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из России, не нарушая санкции против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на собеседников.

Германия и Италия разрешили бизнесу рублёвые счета на покупку газа

По их словам, ФРГ сообщила немецким импортерам российского газа, что они могут открывать счета в национальной валюте России для оплаты газа без нарушения ограничительных мер, которые действуют против РФ. Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с Евросоюзом.

По данным Reuters, правительство Италии также контактировало с ЕС, получив разъяснения, как покупать газ из России и при этом не нарушить санкции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление финской компании Gasum об отказе платить за российский газ в рублях. Он отметил на встрече с журналистами, что Москва не собирается поставлять газ бесплатно в другие страны.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ италия германия
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