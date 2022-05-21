Германия и Италия разрешили бизнесу рублёвые счета на покупку газа

Власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из России, не нарушая санкции против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на собеседников.

По их словам, ФРГ сообщила немецким импортерам российского газа, что они могут открывать счета в национальной валюте России для оплаты газа без нарушения ограничительных мер, которые действуют против РФ. Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с Евросоюзом.

По данным Reuters, правительство Италии также контактировало с ЕС, получив разъяснения, как покупать газ из России и при этом не нарушить санкции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление финской компании Gasum об отказе платить за российский газ в рублях. Он отметил на встрече с журналистами, что Москва не собирается поставлять газ бесплатно в другие страны.